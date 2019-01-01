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لأسباب عائلية! رابيو خارج رحلة باريس سان جيرمان للدوحة

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Getty Images
اللاعب مازال يُثير الجدل في العاصمة الفرنسية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن باريس سان جيرمان غياب لاعبه أدريان رابيو عن رحلة الفريق للعاصمة القطرية "الدوحة"، وعلل النادي غياب اللاعب بأسباب عائلية.

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وكان المدرب توماس توخيل قد أعلن سفر اللاعب الفرنسي مع الفريق للشرق الأوسط، رغم قرار تجميده فنيًا وإبعاده عن المباريات من إدارة النادي بعد رفضه تجديد عقده الذي سينتهي في يونيو المقبل.

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النادي الفرنسي قال عبر حسابه الرسمي على تويتر أن رابيو لن يُرافق زملاءه للدوحة نتيجة أسباب عائلية، موضحًا أنه لن يُعلق على الأمر في العلن احترامًا لعائلته وأقاربه.

وأفادت مراسلتنا في العاصمة الفرنسية أن تلك الأسباب العائلية التي منعت رابيو من الانضمام لصفوف ناديه في قطر تتلخص في وفاة أحد أفراد أسرته.

يُذكر أن التقارير الإخبارية المتابعة لوضع صاحب الـ23 عامًا تؤكد توصله لاتفاق مع برشلونة لارتداء قميص الفريق بدءً من الموسم القادم، مع وجود محاولات لضمه خلال يناير الجاري.

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