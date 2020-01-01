رابطة لاعبي الدوري الإنجليزي تدعو لاجتماع طارئ

كيف تتعامل رابطة اللاعبين مع الرواتب الخاصة بفرق الدوري الإنجليزي؟

دعت رابطة اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي لاجتماع طارئ مع رابطة البريميرليج وكذلك التشامبيونشيب لمناقشة موقف البطولات في ظل توقف النشاط الرياضي.

رابطة الدوري الإنجليزي أعلنت في وقت سابق تأجيل البريميرليج حتى نهاية الشهر الجاري.

ونشرت رابطة اللاعبين بيانًا رسميًا تعلن عن اجتماع عاجل لمناقشة التأثير الاقتصادي على الأندية واللاعبين بسبب تعطل المنافسات.

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وأكد البيان أنّ عددًا من الأندية تعاني بالفعل من أزمات كبيرة بسبب دفع رواتب اللاعبين وتأثير إيقاف المباريات على اقتصادهم.

وأشار إلى أنّ الرابطة كانت تعمل منذ بداية الأزمة مع المسئولين في الدوري الإنجليزي والتشامبيونشيب، إلا أنّ هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تدخل عاجل.

وتطرق البيان للحديث عن الخطط المختلفة لعودة التدريبات للأندية وطريقة التعامل مع عقود اللاعبين طوال فترة التوقف وتأجيل توقيت انتهاء الموسم الجاري.

جدير بالذكر أنّ ليفربول أعلن موعد عودة اللاعبين للتدريبات رغم استمرار أزمة فيروس كورونا في انجلترا.