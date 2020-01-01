رابطة تشامبيونتشيب توضح مصير الدوري من فيروس كورونا

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي سيستمر بشكل طبيعي

شددت رابطة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونتشيب"، على مواصلة الدوري بصورة طبيعية، مؤكدة على أنه لا يوجد أي مبرر طبي لتعليق المسابقة.

ووفقاً للبيان الذي نشرته الرابطة عبر موقعها الرسمي، ستواصل العمل مع الحكومة الإنجليزية في خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد البيان، أن هذا القرار وارد للتغيير في أي وقت، وفقاً للتحديثات مع الحكومة الإنجليزية.

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ومن جانبها أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز صباح اليوم، إقامة مباريات الدوري بدون حضور جماهيري للتقليل من فرص الإصابة بالفيروس.

الدوري الإنجليزي بدون جماهير منعاً لانتشار كورونا

ومن المنتظر أن يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً يوم الثلاثاء القادم، لمناقشة مصير كافة المسابقات الأوروبية، والتي تشير التقارير أنه سيتم تعليقها إن استمر الوضع على ما هو عليه.

وتنطلق مباريات الجولة الـ 38 في التشامبيونتشيب، مساء غد الجمعة بين فولهام وبرينتفورد.

وفي سياق منفصل، قررت العديد من روابط الدوريات الأوروبية، تعليق المسابقات بسبب الفيروس.