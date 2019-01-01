رابطة المحترفين الإماراتية تجري تعديلات في روزمانة الموسم

تعرف على المواعيد الجديدة في روزمانة الموسم الرياضي بالإمارات.

قررت رابطة المحترفين الإماراتية إجراء تعديلات في روزنامة الموسم الرياضي الجاري 2019-2020، وذلك على ضوء مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24 المقامة من 26 نوفمبر الجاري إلى الثامن من ديسمبر المقبل.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الرابطة ظهر اليوم الأحد الموافق 17 نوفمبر الجاري بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، برئاسة عبدالحميد المستكي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين، رئيس اللجنة الفنية، وحضور إسماعيل راشد عضو اللجنة الفنية، وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي كل من اتحاد الإمارات لكرة القدم، الأندية المحترفة والقنوات المالكة للحقوق.

تم خلال الاجتماع اعتماد المواعيد الجديدة للمسابقات والتي جاءت على النحو التالي:

تقام الجولة الثامنة من مسابقة دوري الخليج العربي يومي 10-11 ديسمبر المقبل، تليها الجولة التاسعة يومي 14 و15 من الشهر نفسه، ثم الجولة العاشرة يومي 19-20 ديسمبر، فيما تقام الجولة 11 في 27-28 في ذات الشهر، على أن تقام الجولة 12 في 1-2 يناير 2020، ثم يختتم الدور الأول بإقامة الجولة 13 يومي 23-24 يناير 2020.

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كما شهدت بطولة كأس رئيس الدولة-حفظه الله تعديلات في المراحل المقبلة، شملت دور 16 والذي سيقام في 23-24 ديسمبر، ثم ربع النهائي يومي 21-22 فبراير 2020، وسيقام نصف النهائي في 16 مارس، كما تم اقتراح موعد 30 أبريل لنهائي كأس رئيس الدولة لحين الحصول على الموافقة النهائية من الجهة المعنية.

وعلى صعيد بطولة كأس الخليج العربي، ستقام الجولة السادسة في 22-23 نوفمبر الجاري، تليها الجولة السابعة يومي 28 و30 من الشهر نفسه، فيما يقام ربع نهائي البطولة في السادس من ديسمبر المقبل، وسيشهد التاسع من يناير 2020 إقامة نصف النهائي، على أن يقام النهائي في 17 منه.

وفي هذا الصدد، قال عبدالحميد المستكي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية أن الرابطة حرصت على الاجتماع اليوم بالأطراف المعنية من اتحاد، أندية وقنوات ناقلة من أجل استعراض ومناقشة المقترحات الجديدة بناء على مشاركة منتخبنا الوطني في كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين وقال " واجهتنا العديد من التحديات في إعادة برمجة أجندة الموسم، خاصة تأجيل الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة ودور الـ 16 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" وضرورة توفير مواعيد بديلة، كذلك تعديل الاتحاد الآسيوي لمواعيد دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2020 لتقام في شهر مايو بدلاً من شهر يونيو، فضلاً عن الاستحقاقات العربية والقارية التي تشارك فيها الأندية المحترفة والمنتخبات، لذلك عملنا على تقييم الوضع الجديد ودراسة جميع الحلول الممكنة، وتعتبر المواعيد المقترحة والتي عرضناها اليوم في الاجتماع وتم اعتمادها، الأنسب لجميع الأطراف".