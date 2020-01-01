رابطة اللاعبين: نشعر بالقلق من انتشار فيروس كورونا ونرحب بتعليق النشاط

هل تتوقف جميع البطولات العالمية بسبب فيروس كورونا؟

طلبت رابطة اللاعبين المحترفين لكرة القدم إجراءات حاسمة للحفاظ على سلامة الرياضيين بعد تفشي خطر فيروس كورونا، مرحبة بقرارات الاتحاد الأسيوي بتأجيل مباريات دوري الأبطال.

وقال البيان الرسمي لفيفا برو: "الرابطة تشعر بالقلق على سلامة اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثير ذلك على كرة القدم. اللاعبون تواصلوا مع أعضاء الرابطة وطلبوا اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم مواجهة المخاطر بسبب شعورهم بالخوف على أرواحهم".

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وتابع: "فيروس كورونا هو مرض عالمي يهدد المواطنين، منتشر في بعض الدول أكثر من غيرها، ولكن تأثيره الأكبر كان على الكرة الأسيوية حيث قررت كوريا واليابان تعليق الدوريات المحلية وهو قرار نرحب به في فيفا برو".

واسترسل: "وبالتبعية، نحن سعداء بتأجيل عدد من المباريات في بطولة دوري أبطال آسيا والتي كان من المقرر إقامتها الأسبوع المقبل، ولكننا نتمنى ما هو أكثر من ذلك، ونرغب في حل طويل الأمد".

الرابطة أكدت تواصلها مع عدد من المسؤولين في مجال كرة القدم مطالبين بتأجيل المباريات الدولية خلال العام الجاري بما في أولمبياد طوكيو والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في 2020.

وأردف: "نحن نتفهم أنّ هذه الإجراءت قد تكون مزعجة ولكن الفيروس أكبر من كرة القدم ونرحب بأي قرار من الجهات المنظمة للمسابقات المختلفة لإيجاد حل نهائي".

واختتم: "وبما إن كورونا تنتشر وهناك حالات تثير القلق بصورة يوميًا، نطالب من المسؤولين في كرة القدم تحمل المسؤولية وعدم المخاطرة بأرواح اللاعبين".

جدير بالذكر أنّ التقارير الصحفية أكدت وجود رغبة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لإلغاء البريميرليج خلال الموسم الجاري وعدم استكمال الأنشطة الرياضية.