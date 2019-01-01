رابطة الدوري السعودي تفوض الرئيس لتوقيع الرعايات الثلاث

وتعتمد اللائحة التنظيمية الجديدة

نشر حساب الدوري السعودي للمحترفين عبر منصة "تويتر"، بيانًا للكشف عن هوية مفوض رابطة الدوري السعودي للمحترفين لتوقيع 3 عقود رعايا لنسخة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، الجديدة التي ستنطلق في الـ22 من أغسطس الجاري.

وبحسب ما ذكره البيان، فإن أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، وافقوا على تفويض رئيس الرابطة مسلي آل معمر لتوقيع ثلاث رعايات للبطولة التي ستنطلق في غضون أيام تعد على أصابع اليد الواحدة.

ولفت البيان أن ذلك القرار جاء بعد الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الثانية جدة مؤخرًا، وترأسه مسلي آل معمر، وفي حضور المدير التنفيذي للرابطة عبد العزيز الحميدي بجانب ممثلي الأندية الـ16 المشاركة في الدوري.

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🔷قرر الثلاثس جارسيس، لزهر حاج عيسى، العماني خليفة عايل الرحيل عن نادي #الاتفاق دون إخبار النادي، وقتها قالوا أنهم رحلوا لأسباب خاصة. pic.twitter.com/MTG2PBKrZv — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 17, 2019

وختم البيان، بأن الأعضاء اطلعوا على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، إلى جانب اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري، والتي شملت عددًا من الأمور التنظيمية والتسويقية، إذ تم اعتماد تلك التعديلات، فضلاً عن اعتماد محضر الاجتماع، الذي تم في السابع من أبريل الماضي.