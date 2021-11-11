أفادت تقارير صحفية إلى رفض رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، مقترحًا من الأندية لمساعدة الأشخاص المشردين، وجمع الأموال لهم خلال فترة "بوكسينج داي"، في أعياد الميلاد القادمة.

وكانت مؤسسة "شيلتر" الخيرية، قد طلبت من الأندية التي ستضيف مباريات جولة "بوكسينج داي" على أرضها، أن ترتدي القميص الثاني أو الثالث، مع بيع القميص الأول موقعًا من كل اللاعبين في مزاد علني لدعم المشردين.

وحصلت الفكرة على دعم من الأندية ووافقت عليها، وقدموا طلبًا إلى رابطة الدوري الإنجليزي للموافقة على الفكرة وتنفيذها، إلا أن الرابطة رفضت.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن رابطة البريميرليج ترى أن هذا الاقتراح سيكون مخالفًا للقواعد، وإن الأندية سيسمح لها بدعم المؤسسة وتلك الفكرة، ولكن دون أن تغيير قمصانها في المباريات.

وشدد التقرير على أن الأندية سترضخ إلى قرار الرابطة، الذي يتناقض مع رأي الاتحاد الإنجليزي الذي أبدى موافقته على الفكرة ولا يوجد لديه أي اعتراض بشأن تغيير القمصان.

وبحسب ما ذكرته ديلي ميل، فإن هناك مقترحًا جديدًا، هو ارتداء القمصان أثناء فترة الإحماء ثم طرحها في مزاد تذهب أرباحه إلى مساعدة المشردين في الفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يلعب، ليفربول، بيرنلي، مانشستر سيتي، توتنهام، نوريتش سيتي، أستون فيلا، بالإضافة إلى وست هام، وولفرهامبتون على أرضهم في جولة "بوكسينج داي"، كما سيستضيف نيوكاسل نظيره مانشستر يونايتد في الجولة ذاتها يوم 27 ديسمبر 2021.

اقرأ أيضًا:

فيلم هوليوودي.. القصة كاملة لتحول رونالدو من سيتي إلى مانشستر يونايتد!

خلافة صلاح وتجربة مختلفة .. وجهات محتملة لهازارد بعد مغادرة ريال مدريد