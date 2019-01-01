رابطة الدوري الإيطالي: سنقضي على العنصرية بالتكنولوجيا

لويجي دي سيرفو رئيس رابطة الدوري الإيطالي يؤكد أن خطة القضاء على العنصرية في الملاعب قد تم الانتهاء منها.

فيسبوك تويتر علي رفعت

رفض لويجي دي سيرفو ما يحدث في الفترة الأخيرة من حوادث عنصرية في الملاعب الإيطالي وغيرها من ملاعب أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها سيرفو خلال مؤتمر له في مدينة كاربي وأكد خلالها أن التكنولوجيا ستساعد في القضاء على العنصرية.

وقال دي سيرفو: "عندما نلعب مباريات كرة القدم فنحن لا نقدم أحداثًا رياضية فقط، نريد أن نضع بعض القيم ونقدمها للجميع".

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وأضاف: "سنقوم بالقضاء على العنصرية عن طريق التكنولوجيا، والفضل في ذلك يعود لتقنية التعرف على الأوجه، ليس لدينا شك في ذلك".

وأكمل: "سنقوم بالقبض على كل شخص يقوم بفعل عنصري في المدرجات وسنتأكد أنه لن يدخل ملعب كرة قدم مرة أخرى في حياته".

جدير بالذكر أن العام الماضي كان قد شهد تزايدًا في حالات العنصرية في ملاعب كرة القدم حول العالم، بشكل خاص داخل إيطاليا وإنجلترا.