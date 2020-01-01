رابطة الدوري الإنجليزي تلمح إلى إمكانية تغيير موعد إغلاق الميركاتو الصيفي

مناقشة الفار حاضرة..

ألمح ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي، إلى إمكانية إجراء بعض التعديلات على مسابقة البريميرليج خلال الفترة المقبلة.

وأكد ماسترز، أن الأندية الإنجليزية ستعقد اجتماعًاـ خلال هذا الاسبوع لمناقشة إعادة آخر يوم بالإنتقالات الصيفية لنهاية شهر أغسطس بدلاً من إغلاق النافذة مع بداية انطلاق مسابقة الدوري كما كان الأمر في أخر موسمين.

وقال ماسترز، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، في أول مقابلة له منذ توليه المنصب الحالي في ديسمبر الماضي: "سنجري نقاشًا آخر هذا الأسبوع، حول موعد إعلاق سوق الانتقالات الصيفية، وهناك احتمال أن يتغير".

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وأضاف: "أحد أسباب التفكير في ذلك هو أن نظام الهجرة سيتغير، وقد ترغب الأندية في نافذة انتقالات أطول للتأكد من الحصول على فرصتها كاملة".

وتابع: "هناك خيارين، أما عدم التغيير أو إعادة موعد الإغلاق إلى نهاية شهر أغسطس، لذا ستنظر الأندية وتتخذ القرار بنفسها في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

كلوب يربح التحدي وليفربول إلى ربع نهائي كأس الاتحاد بتخطي شروزبيري

وأوضح ماسترز، أيضًا ان الاجتماع مع الأندية سيشهد طرح موضوع تقنية الفيديو و"تسلل الإبط"، الذي تسبب في إلغاء أكثر من هدف هذا الموسم.

روبرتو فيرمينو وديفيد ماكجولدريك وتيمو بوكي، لاعبو ليفربول وشيفيلد يونايتد ونورويتش سيتي على الترتيب، تم إلغاء أهداف لها بسبب تسللهم بالإبط، بعد تدخل الفار.

وأفاد ماسترز: "نعم سنناقش هذه النقطة، نحن نتواصل باستمرار مع الجهة المختصة بمسؤولي المباريات في كرة القدم الإنجليزية (PGMOL)، ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، لرؤية ما إذا كان يمكننا تخفيف بعض هذه الأشياء أم لا".

واستدرك : "لكن لن تُتخذ أي قرارات هذا الأسبوع. من المرجح أن نلقي نظرة على هذه الأمور في أبريل، مع مناقشات جادة حول شكل تقنية الفار التي تريدها الأندية في الموسم المقبل".

وتطرق ماسترز، للحديث عن موقف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي رفض خوض مباراة الإعادة أمام شروزبيري تاون، ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي، بفريقه الأساسي، مفضلاً الاعتماد على فريق الشباب.

ونوه: "لدينا الكثير من التعاطف تجاه المدربين الذين عليهم إدارة فرقهم مع جدول مزدحم من المباريات، خاصة أن يورجن كان لديه موسمًا استثنائيًا مع المشاركة في كأس العالم للأندية والتقدم في عديد المسابقات".

وأتم: "أستطيع أن أتفهم قراره، ولكن هذا شأنهم. إذا استطاعوا تجنبه، كان لتصبح الأمور أفضل".

ويحتل ليفربول، صدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 73 نقطة، وبفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.