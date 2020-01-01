رابطة الدوري الإسباني للأندية: اعتمدوا على الشباب.. لا أموال للصفقات!

تصريحات خطيرة..

أرسل خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، رسالة واضحة لجميع الأندية بأن عليها الاعتماد على لاعبيها الشباب في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية ستمنعهم من إبرام صفقات كثيرة في سوق الانتقالات الصيفية.

نشاط كرة القدم توقف في إسبانيا نتيجة لتفشي فيروس كورونا مما كان له آثار سلبية كثيرة على الأندية من الناحية الاقتصادية، إذ توقفت الإيرادات بصورة كبيرة وكنتيجة لذلك بدأت الإدارات في اتخاذات قرارات لسد الفجوة الضخمة التي حدثت.

برشلونة وأتلتيكو مدريد قاما بتخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 70%، بينما قام ريال مدريد بتخفيضها بنسبة من 10 إلى 20% فقط، في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع لعودة النشاط قريبًا لتجنب خسائر أفدح متوقعة.

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تيباس بدوره في كلمة له قال عن الأمر "الأندية ستضطر إلى تخفيض أجور لاعبيها، ليس أمامهم أي خيارات أخرى. سيتعين على الأندية أن تنظر إلى قواعد الشباب لديها، سيكون من المستحيل إبرام صفقات بمبالغ كبيرة.".

كما أضاف "لا أعتقد أننا سنرى تعاقدات كثيرة في الصيف المقبل، ليس في إسبانيا أو في مكان آخر. الحل الموجود أمام الأندية لتصحيح الخلل هو تخفيض رواتب اللاعبين أو التعاقد مع لاعبين أقل عددًا وأرخص.".

وبدأت الأندية الإسبانية في العودة للتدريبات مرة أخرى تحسبًا لاستئناف الليجا في منتصف يونيو المقبل، وذلك بعدما قام الاتحاد بوضع بروتوكول صارم تقوم على أساسه الأندية بفحوصات دورية للاعبين وعزل تام قبل العودة للمباريات.

يذكر أن الدوري الألماني سوف يُستأنف السبت المقبل كأول دوري أوروبي من الدوريات الخمسة الكبرى يعود بعد جائحة كورونا، بينما أعلنت السلطات الإنجليزية إمكانية عودة النشاط بدءًا من 1 يونيو المقبل.