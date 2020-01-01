رابطة الدوري الإسباني تُطمئن الأندية: كرة القدم أكثر أمنًا من الصيدليات

مؤشر جديد على اقتراب العودة..

بعث خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ، برسالة طمأن فيها جميع الأندية والجماهير على مدى أمان العودة إلى التدريبات مرة أخرى عندما اعتبر أن الذهاب للتمرين أكثر أمنًا من الولوج إلى الصيدليات.

ولا يزال موعد عودة الليجا مجهولًا حتى اللحظة، ولكن تسعى الرابطة بالتعاون مع الاتحاد الإسباني إلى أن تستأنف الأندية تدريباتها خلال الأسبوع المقبل على أن تعود المباريات في منتصف شهر يونيو المقبل.

بروتوكول صارم وضعته الرابطة للتأكيد على أمن وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والصحفيين، يتضمن ثلاث مراحل للعودة إلى التدريب تضمن عملية التباعد الجسدي وفحوصات دورية لفيروس كورونا.

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تيباس في تصريحات للصحافة تحدث عن العودة المحتملة وقال "هناك خطر أكبر في الذهاب إلى المنزل عن الذهاب إلى تدريبات كرة القدم.".

كما أضاف "نحن نعلم أن الناس لديهم الكثير من الخوف ولكننا نتخذ العديد من الاحتياطات من أجل عودة أمنة وخاضعة للرقابة لكرة القدم.".

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الأربعاء هو اليوم المقرر لبداية اختبارات كورونا لأتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة، ومن المتوقع أنه وبمجرد تأكيد سلبية العينات سيتم العودة فورًا إلى التدريبات بصورة فردية ثم مجموعات صغيرة وأخيرًا التدريب الجماعي.

ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي قد يعود دوريها إلى الحياة في مايو، حيث تشير أغلب التقارير من الصحف هناك إلى أن البوندسليجا ستسأنف في نهايات هذا الشهر بعد التأكد من سلامة أغلب الأندية ولاعبيها.

يذكر أن الدوري قد أُلغي في فرنسا وهولندا وبلجيكا، بينما لا تزال المحاولات جارية لأن يعود في يونيو في كل من انجلترا وإيطاليا رغم التفشي الكبير لفيروس كورونا، تمامًا كالوضع في إسبانيا.