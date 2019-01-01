رابطة البريميرليج تفسر احتساب هدف دي بروينه

هدف أثار لغطاً كبيراً

فسرت رابطة البريميرليج السبب وراء احتساب الطاقم التحكيمي لهدف كيفين دي بروينه في مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا مساء السبت.

وعاد الحكم لتقنية الفيديو للتحقق من صحة الهدف الثاني لسيتي الذي أتى من تسديدة دي بروينه، ولم يكن واضحاً إذا لمست أي من زملائه أم لا.

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وقال البيان الصادر عن مسؤولي الرابطة في ملعب المباراة: "تم احتساب الهدف لأنه لا يوجد أي زاوية أوضحت أن سيلفا قام بلمس الكرة".

وأضاف: "عدنا لتقنية الفيديو وتم التأكيد أن لحظة تسديد دي بروينه لم يكن رحيم ستيرلينج متسللاً".

وفي المقابل، احتسبت لجنة الأهداف في الاتحاد الإنجليزي الهدف لمصلحة ديفيد سيلفا، مؤكدة أنها ليست لها علاقة بقرارات تقنية الفيديو التحكيمية.

وعلى النقيض، ذكر دي بروينه نفسه أن سيلفا أخبره بلمسه لكرة الهدف عكس ما قاله قرار الرابطة.

وفاز سيتي بثلاثية نظيفة على أستون فيلا جاءت كلها في الشوط الثاني.