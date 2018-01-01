رابطة البريميرليج تصدر بياناً ضد العنصرية بعد واقعة سترلينج

وتُطالب الجماهير بالإبلاغ عن الوقائع المشابهة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن حملة موسعة ضد العنصرية، إثر الواقعة الأخيرة التي تعرض لها رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي من بعض جماهير تشيلسي.

وقال بيان البريميرليج:"كرة رائعة تُلعب في هذا الموسم وأغلبية الجماهير تستمتع وتظهر أجواء حماسية في الملاعب، ولكن هناك بعض الحوادث من قلة صغيرة للغاية تتصرف بشكل غير مقبول". اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأضاف:"مع مضي الموسم قدماً، نطلب من جميع المشجعين الوقوف وراء فرقهم بشكل حماسي وإيجابي يتحلى بالاحترام. دعم النادي لا يجب أن يتضمن الاعتداء أوالتمييز ضد الخصم".

وأوضح:"إذا شاهد أي أحد سلوك غير مقبول في مباراة بالبريميرليج، رجاءً أبلغوا عن الأمر لأحد رجال الأمن، أو سجلوا الواقعة عبر التطبيق أو الموقع الرسمي".

وتابع:"استمتعوا بالكرة هذا الأسبوع ولبقية الموسم، وشكراً لكم على دعمكم المستمر لأنديتنا".

وكان تشيلسي قد أعلن إيقاف 4 من مشجعيه عن حضور المباريات في ستامفورد بريدج بعد سبابهم العنصري لسترلينج، خلال المباراة التي انتهت بفوز البلوز 2-0.