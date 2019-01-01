رئيس هيئة الرياضة يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بتتويج الهلال الآسيوي

الأمير عبد العزيز الفيصل يهنئ القيادة السعودية بإنجاز الهلال الآسيوي

وجه الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، التهنئة إلى سمو خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بمناسبة تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا.

الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على أوراوا ريد الياباني بثلاثة أهداف دون رد، بمجموع مباراتي الذهاب والعودة.

الأمير عبد العزيز بن تركي اعتبر هذا الإنجاز ترجمة للدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي، من جانب خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي.