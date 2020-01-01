رئيس نادي سالامنكا يتمسك باللعب على أرضه ضد ريال مدريد

هل تحدث أزمة في مباراة ريال مدريد وسالامانكا؟

رفض رئيس نادي سالامانكا مواجهة ريال مدريد في الجولة 32 من كأس ملك إسبانيا خارج ملعبه رغم وجود العديد من الصعوبات لإقامة اللقاء.

ريال مدريد يفتتح مسيرته في كأس الملك بلقاء أمام سالامانكا والذي من المفترض أن يُقام على ملعب الأخير إلا أنّه لا يلتزم بالمعايير الخاصة بالاتحاد الإسباني.

وقال ميجيل أنخيل ساندوفال، رئيس سالامانكا، إنّ هناك 2880 سببًا لإقامة المباراة على أرضه، واختار هذا الرقم لأنّه يمثل عدد أعضاء النادي.

وأوضح: "أعلم أننا قد نخسر العديد من الأموال ولكني أفضّل لعب المباراة على أرضنا ووسط الجمهور، ولا يهمني أي شيء آخر حتى لو حضر 4000 شخص فقط".

واختتم: "لو اضطررنا لتغيير ملعب المباراة فالأفضل أن نذهب إلى سانتياجو برنابيو على أنّ نتواجد في أي ملعب لفريق آخر".

يحاول نادي سالامانكا إجراء بعد التعديلات السريعة على الملعب ليكون جاهزًا لمباراة الأربعاء المقبل أمام ريال مدريد.

ويحتاج النادي إلى بناء منطقة لزيادة عدد المشجعين بجانب إضافة إضاءة للملعب وبعض المعدات الخاصة بالبث التلفزيوني وتحسين الأرضية.

ويبدو أنّ هذه العملية معقدة بسبب اقتراب موعد المباراة، ورفض مجلس المدينة منح إدارة النادي الموافقة على إجراء هذه الإصلاحات.