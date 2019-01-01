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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رئيس نادي إنتر: كونتي أحد أفضل مدربي العالم وسيساعدنا على إعادة الأمجاد

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Getty Images
ستيفين زهانج رئيس نادي إنتر يؤكد ثقته في قدرة كونتي على إعادة النيراتزوري إلى الواجهة

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

قال ستيفين زهانج رئيس نادي إنتر إنه يثق في قدرة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي على إعادة أمجاد النيراتزوري الغئبة.

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وأعلن نادي إنتر الإيطالي رسميًا تعيين المدرب أنطونيو كونتي كمدير فني للفريق خلفًا لمواطنه لوتشيانو سباليتي.

وكان إنتر قد دخل في مفاوضات مع كونتي في الفترة الأخيرة بشكل رسمي من أجل أن يتولى قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وحول تعيين كونتي قال زهانج: "أنا متأكد من جودة كونتي كمدرب وقدرته على تقديم الكثير هنا في إنتر من أجل الحاضر والمستقبل"

وأضاف: "هو واحد من أفضل المدربين على مستوى العالم وأحد الأفضل في التاريخ الحديث لإيطاليا، لقد كانت له تجارب ناجحة هنا في إيطاليا وخارجها"

وتابع: "متأكد من أنه سيساعدنا على التقدم للأمام خطوات كثيرة، ومشروعنا الذي سيكون هدفه إعادة النادي إلى الواجهة كأحد أفضل أندية العالم مرة أخرى"

رسميًا.. كونتي مدربًا لإنتر

يذكر أن أنطونيو كونتي كان قد درب سيينا ويوفنتوس في إيطاليا من قبل، كما تولى قيادة المنتخب الإيطالي نفسه وحقق معه مستويات جيدة بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة وقتها.

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