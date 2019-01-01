رئيس نابولي يطالب بإلغاء دوري الأبطال والدوري الأوروبي

دي لاورنتيس لا يعجبه النظام الحالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

انتقد أورليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، النظام الحالي للبطولات الأوروبية، وطالب بإلغاء دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بشكلهما الحالي.

وشارك نابولي في دوري الأبطال الموسم الجاري وخرج من المجموعات بفارق المواجهات المباشرة أمام ليفربول.

وقال دي لاورنتيس مع "كوريري ديلا سيرا": "يجب إلغاء دوري الأبطال والدوري الأوروبي، الأبطال أصبحت للقلة الكبار، بينما الدوري الأوروبي مجرد بطولة للتعويض".

وأضاف: "أريد بطولة بمشاركة 80 فريقاً بمشاركة الستة الأوائل من البطولات الإيطالية، الإنجليزية، الإسبانية، الألمانية، والفرنسية، وأربعة من باقي الدوريات وسأسميها الكأس الأوروبية".

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قادم من الطرف الأيمن، يراوغ، يسدد في الزاوية البعيدة بقدم يُسرى سامة 💥



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قادم من الطرف الأيسر، يراوغ، يسدد في الزاوية البعيدة بقدم يُمنى سامة ⚡️



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وعن فكرة الدوري السوبر الأوروبي: "أنييلي شخص ذكي، لن يفكر في شيء يهدم الكرة الأوروبية، للأسف قريباً سنفقد الجمهور في المدرجات، حتى الأطفال يفضلون العالم الإلكتروني".

وختم دي لاورنتيس بالحديث عن سباق الدوري هذا الموسم: "نحن متأخرون للغاية وكرتنا ليست جذابة، للمتعة نتابع سيتي وتوتنهام وبرشلونة ليفربول، ولكن أنا راض عن عمل أنشيلوتي ونسير كنابولي في الطريق الصحيح مع كبار أوروبا، ولكن يوفنتوس مع رونالدو رفع نقاطه".

وفاز نابولي مساء الأحد على كالياري بهدفين مقابل هدف ليؤمن مركزه ثانياً وتواجده بدوري الأبطال الموسم المقبل.