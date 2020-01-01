رئيس نابولي يحدد شروط بيع رويز وكوليبالي لمانشستر، باريس وريال مدريد

شروط بيع رويز وكوليبالي...

يرغب نابولي في التخلي عن كاليدو كوليبالي وفابيان رويز هذا الصيف ، حيث قال رئيس النادي "أوريليو دي لورنتيس" أن بيعهما سيكلف بالاسكوديتو 100 مليون يورو سواء من مانشستر يونايتد أو مانشستر سيتي.

كان كوليبالي قد انتقل إلى صفوف نابولي قادمًا من جينيك البلجيكي، في صيف عام 2014 مقابل 7.75 مليون يورو، وينتهي تعاقده مع النادي في يونيو 2023.

كما تم التعاقد مع رويز في صيف 2018، قادمًا من ريال بيتيس، ومنذ انتقاله وهو يقدم مستويات رائعة في الدوري الإيطالي، مما جذب إليه أنظار قطبي إسبانيا، وينتهي عقد فابيان رويز مع نابولي في 2023، وخاض مع نابولي 67 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 5.

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وقال رئيس نابولي في تصريحات نقلتها شبكة "كورييري ديلو سبورت" : "إذا قدم سيتي أو يونايتد أو باريس سان جيرمان مبلغ 100 مليون يورو ، فسأفكر في ذلك ومن المحتمل أن يغادرا".

وتابع "أنا لا أفكر في عرض بقيمة 60 مليون يورو. أنا قوي ، إذا كنت أريد الفوز بالاسكوديتو بأي ثمن اليوم سأجد نفسي مديون ب٣٠٠ او ٤٠٠ مليون يورو. أنظر حولي وأجد حولي شركات ب٥٠٠ و٦٠٠ مليونًا وبأقل من مليار. أنا لست مدينًا لأحد بأي هراء"

وأكد دي لورينتيس أنهم دخلوا في محادثات مع الجناح الإسباني خوسيه كاليخون حول تمديد جديد لعقده.

حيث قال: "في سبتمبر ، أو ربما كان أكتوبر ، لا أتذكر جيدًا ، تحدثنا مع بعضنا البعض وأوضحت نوايانا. لا بد أني أتممت العقد مقابل مائة ومائتي ألف يورو. هذا يكفي. وهو يعرف الظروف ".

يذكر أن نابولي قد صعد إلى المباراة النهائية، بفضل تعادله الإيجابي بهدف لمثله ضد إنتر في ، وسيواجه يوفنتوس مساء الأربعاء المقبل في نهائي كأس إيطاليا.