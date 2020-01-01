رئيس ميلان السابق حاول ضم إبراهيموفيتش وكاكا لفريق بالدرجة الثالثة

هل كان ليوافق إبراهيموفيتش وكاكا على اللعب في الدرجة الثالثة؟

كشف سيلفيو برلسكوني، رئيس نادي ميلان السابق، عن محاولات لضم زلاتان إبراهيموفيتش وكاكا إلى فريق مونزا والذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة.

برلسكوني تولى رئاسة نادي ميلان بين 1986 حتى 2017 وهو أكثر من حقق البطولات مع الروسونيري.

المزيد من الفرق

ويمتلك برلسكوني فريق مونزا والذي اشتراه في سبتمبر عام 2018 ويتولى شقيقه باولو رئاسة النادي.

وقال برلسكوني في تصريحات لموقع TeleLombardia: "إبراهيموفيتش كان هدفنا الرئيسي حينما اشترينا النادي في 2018 وكذلك كاكا، ولكن واجهتنا العديد من المصاعب لإتمام الصفقة ولذلك تراجعنا عن التعاقد مع الثنائي".

وتابع: "بدأنا في التخطيط بصورة أكثر عقلانية وذلك بمحاولة التعاقد مع المواهب تحت 23 عامًا، وضم أفضل اللاعبين من الدرجة الثالثة والثانية، فهذه الوسيلة الأفضل للوصول للدرجة الأولى واللعب أمام الأندية الكبيرة".

واختتم: "خلال فترتنا في ميلان كان كل شيء عظيم من لاعبين ومدربين وعناصر مختلفة، لكنني لن أنسى الدور الذي قام به أدريانو جالياني. إنّه عاشق ومحب حقيقي للروسونيري".

جدير بالذكر أنّ جالياني عمل في منصب الرئيس التنفيذي لنادي ميلان منذ 1986 رفقة برلسكوني.