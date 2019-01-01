رئيس مدغشقر يقرر حضور مباراة البلاد أمام الكونغو

مشاركة تاريخية للفريق الصغير

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت حكومة مدغشقر أن رئيس البلاد أندري روجولينا سيكون حاضراً للقاء الفريق أمام الكونغو الديموقراطية ضمن منافسات أمم أفريقيا.

وتقدم مدغشقر مشاركة أولى تاريخية في البطولة بعدما تصدرت المجموعة الثانية على حساب نيجيريا، لتواجه الكونغو في دور الستة عشر.

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وأعلن المتحدث الإعلامي للحكومة أن الرئيس المالاجاشي قرر تسيير رحلة طيران خاصة سعتها 480 مقعداً لتقل المشجعين لمشاهدة المباراة في الاسكندرية.

وأضاف البيان أن الرئيس سيكون هو الآخر حاضراً في مدرجات ملعب الاسكندرية لمساندة منتخب بلاده في المواجهة المرتقبة مساء الأحد.

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وذكر البيان أن تكلفة الرحلة 600 دولار، شاملة الطيران وحضور المباراة ووجبات، وتغادر لمصر السبت، وتعود للبلاد مباشرة بعد المباراة.

ويلعب الفائز من مواجهة مدغشقر والكونغو أمام الفائز أيضاً من مباراة الجزائر وغينيا ضمن ربع نهائي أمم أفريقيا.