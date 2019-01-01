رئيس مانشستر سيتي: كومباني سيعود في المستقبل

خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي الإنجليزي يؤكد عودة البلجيكي فينسينت كومباني لصفوف الفريق في المستقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على عودة اللاعب البلجيكي فينسينت كومباني قائد الفريق السابق لهم في المستقبل.

جاء هذا في تصريحات تليفزيونية أدلى بها المبارك وأكد خلالها أن كومباني يعد جزءًا من عائلة مانشستر سيتي وأن عودته مؤكدة.

⚡️ “القائد التاريخي.. كومباني يرحل عن مانشستر سيتي خلال الصيف”https://t.co/1kk7HbcuYb — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ مايو ٢٠١٩

وقال المبارك: "بكل تأكيد لم يكن ذلك هو الوداع، فينسينت يعد جزءًا من العائلة، وسكون كذلك دومًا وتلك الرحلة سيتم استئنافها في وقت لاحق".

وأضاف: "لدي شعور يقترب من التأكد أننا سنرى كومباني هنا يعود في وقتًا ما بالمستقبل من أجل دورًا في الفريق".

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وأكمل: "هو يرى نفسه في الوقت الحالي بالتدريب، لذلك عاد لفريقه الأول، انها فرصة جيدة له ليستمر في لعب كرة القدم وأن يخوض تجربة في التدريب بنفس الوقت".

جدير بالذكر أن كومباني كان قد أعلن بعد تتويج مانشستر سيتي بكأس الاتحاد الإنجليزي عن رحيله، عقب 11 عام بقميص السيتيزنز.