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الانتقالات

رئيس مالاتياسبور: تلقينا عروضًا خارجية لخالد بوطيب وسنختار الأفضل

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الزمالك يسعى لضم خالد بوطيب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد عادل جيفريك، رئيس نادي مالاتياسبور التركي، على أن المغربي خالد بوطيب، مهاجم فريقه، تلقى عروضًا خارجية، من أجل الحصول على خدماته.

ويهتم الزمالك بالمهاجم المغربي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث تقدم بعرض للحصول على خدماته.

رئيس النادي التركي قال خلال تصريحات لإذاعة "trtspor" التركية: "بوطيب يعد واحد من أهم لاعبينا، ويقدم مستوى رائع مع الفريق، ويجب علينا أن ننظر بجدية على العروض التي وصلتنا".

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عادل جيفريك تابع: "وصلتنا عروضًا من خارج تركيا إلى بوطيب، وأعتقد أن استمراره صعب، فيجب علينا أن ننظر إلى مصلحة النادي واللاعب".

رئيس مالاتياسبور أردف: "لم تصل إلينا أي عروض تركية لضم خالد بوطيب، وكل العروض خارجية، وسيتم تقييمها لاختيار الأفضل، لأنه لاعب مهم جدًا".

وشارك خالد بوطيب صاحب الـ31 عامًا في 51 مباراة مع فريق مالاتيا سبور، تمكن خلالها من تسجيل 17 هدفًا.

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