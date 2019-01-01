رئيس ليون يطالب باريس سان جيرمان بضم ندومبيلي

جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون يدعو نظيره باريس سان جيرمان لضم لاعبه ندومبيلي في الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

دعى جان ميشيل أولاس رئيس نادي ليون نظيره باريس سان جيرمان للانضمام لمفاوضات الحصول على خدمات لاعبه ندومبيلي في الصيف القادم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أولاس وأكد خلالها أنه لا يمانع على الإطلاق بيع اللاعب لصفوف فريق باريس سان جيرمان لو تلقى عرضًا مناسبًا.

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(📸: @Aiello_David) pic.twitter.com/wqi71WxRkL — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

وقال أولاس: "في الوقت الحالي أنا أتفاوض مع أكبر الفرق الأوروبية من أجل ندومبيلي، يوجد أكثر من عرض جاد من أجله في الفترة الماضية".

وأضاف: "في النهاية أنا من قمت بإحياء آمال باريس سان جيرمان من أجل الحصول على خدماته، لذلك لا أستبعد أبدًا أن ينضم لهم، ذلك سيكون جيدًا في الواقع".

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وأكمل: "لا يجب عليهم أن يشعروا أنهم خارج سباق الحصول على خدماته، كل ما عليهم فعله هو أن يقدموا عرضًا يعادل العروض الآخر وأن يوافق اللاعب".

جدير بالذكر أن ندومبيلي يعد هدفًا لأكثر من نادي في الوقت الحالي، حيث أكدت تقارير عديدة أن كل من ثنائي مانشستر سواء سيتي أو يونايتد ومعهما توتنهام يسعون بقوة لضمه.