رئيس ليون مهاجمًا السلطات الفرنسية: حمقى ألغوا الدوري

رئيس نادي أولمبيك ليون يفتح النار على السلطات الفرنسية

قال جان ميشيل أولاس رئيس نادي أولمبيك ليون الفرنسي إن هناك بعض الحمقى في البلاد قد اتخذوا قرار إلغاء الموسم المحلي.

وكان الدوري الفرنسي قد ألغي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد وعدم القدرة على السيطرة عليه، مع إعطاء اللقب لباريس سان جيرمان.

وفي الوقت الذي كانت فيه المنافسة على اللقب محسومة لصاحب الصدارة، كانت بعض المراكز الأخرى تحتاج لاستكمال الموسم من أجل الحسم.

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وحول ذلك، وفي الوقت الذي تضرر فيه أولمبيك ليون من قرار إلغاء الموسم، قال جان ميشيل أولاس رئيس النادي إن القرار كان أحمق.

وأضاف في مقابلة مع ليكيب: "قرار استكمال منافسات الدوري الإسباني في الثامن من يونيو المقبل كان بمثابة القطرة التي ملأت الكوب"

وتابع: "منذ شهرين يعمل المسؤولون عن كرة القدم في إسبانيا وفرنسا جنبًا إلى جنب على إعادة المنافسات، فمن غير المنطقي أن يكون الوضع في البلدين متضادًا بهذه الصورة"

وأردف: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم طالب بالتحلي بالصبر من أجل رؤية الموقف وكيف ستسير الأمور، ولكن المسؤولون في فرنسا قد تسرعوا في اتخاذ قرار الإلغاء"

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد احتفظ بلقبه للعام الثالث على التوالي بعدما مُنح إياه بناء على صدارته الدوري بأكثر من 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه.