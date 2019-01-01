رئيس ليون: مانشستر يونايتد وسيتي يريدان ندومبيلي - أريد بيعه لنادي آخر

من النادي المفضل لأولاس والمهتم أيضاً بالتعاقد مع اللاعب؟

أكد جون ميشيل أولاس رئيس نادي ليون الفرنسي، أن هناك اهتماماً كبيراً من مانشستر يونايتد وسيتي بالتعاقد مع لاعبه تانجوي ندومبيلي.

العديد من التقارير الصحيفة أشارت لترقب كبار أوروبا لموقف اللاعب الفرنسي مع ليون الصيف القادم، ومنهم الثنائي الإنجليزي بالإضافة ليوفنتوس.

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صاحب الـ21 عاماً تألق بشكل لافت مع ليون هذا الموسم سواء على مستوى الدوري أو دوري أبطال أوروبا، ووفقاً لأولاس فإن أيامه تبدو معدودة مع الفريق.

وقال رئيس ليون في تصريحات صحفية:"نعم يوفنتوس يريد التعاقد مع ندومبيلي وكذلك باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وسيتي".

وأضاف:"بالنسبة لي أراه مناسباً ليوفنتوس بجوار بيانيتش، حيث ساعدناه هو الآخر وبدأ هنا من ليون ونشعر بارتباط شديد به".

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وتابع:"سنرى ما سيحدث، لن أتحدث عن المال ولكن العامل الاقتصادي يعتبر أولوية كبيرة عندما تبيع أي لاعب من فريقك".

واستكمل:"لو جميع العروض متساوية سأفضل بيعه لأندريا أنييلي رئيس يوفنتوس".

يذكر أن ندومبيلي انضم لليون قادماً من أميان في أغسطس 2017 على سبيل الإعارة، قبل أن يظهر بمستويات مميزة وينضم بشكل دائم ويظهر في أكثر من 50 مباراة.