رئيس ليل يؤكد رحيل بيبي ويكشف سر تواجد مورينيو في ملعبه

يرى أن باريس سان جيرمان هي الوجهة المناسبة له

أكد جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي، اقتراب نجم الفريق نيكولاس بيبي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

بيبي تألق مع ليل بسجله المذهل في الدوري الفرنسي هذا الموسم، ليلقى اهتماماً كبيراً من بعض أندية أوروبا مثل بايرن ميونيخ وأرسنال.

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لوبيز قال عن مستقبل لاعبه الإيفواري:"الأمر ليس سراً، لدينا العديد من الأسباب لبيع بيبي، أهمها عدم مطابقة الراتب الذي قد يحصل علعيه في نادي آخر".

وأضاف:"من الواضح أنه سيذهب إلى نادي كبير، أريده الذهاب لفريق يمنحه الوسائل الكافية للتطور، ليست دعوة لباريس سان جيرمان، لكني أريده مواصلة مشواره في الدوري الفرنسي".

وتابع:"هناك نادي واحد في فرنسا يمكنه تحمل تكاليفه وهو باريس، ولكن الأمر يعود للاعب أيضاً ومتأكد أنه سيتخذ القرار الأفضل".

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وأما عن لويس كامبوس:"تلقى عروضاً ضخمة من تشيلسي، ريال مدريد وميلان، رأيتها وأعرف ما يمكنه فعله، رفضت بيعه وسيكون معنا الموسم القادم لإيمانه بمشروع النادي".

حضور المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كثيراً في ملعب ليل:"بعض الأندية ترسل مراقبين لجميع مبارياتنا، إنها كرة القدم، نحن النادي الأكثر كشافة في فرنسا، من الفخر تواجد مورينيو هنا لنظرته للاعبينا بشكل خاص".

جدير بالذكر أن ليل يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الفرنسي هذا الموسم بـ68 نقطة، مقابل 84 لباريس سان جيرمان بطل المسابقة.