رئيس ليل: لدينا عروضًا ضخمة لرحيل بيبي

جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل يؤكد أن نيكولاس بيبي سيرحل عن الفريق في الصيف الجاري ويعلن امتلاكه عروضًا ضخمة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف جيرارد لوبيز رئيس نادي ليل الفرنسي عن تلقي فريقه الكثير من العروض الضخمة من أجل رحيل اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لوبيز وأكد خلالها أن فريقه يبحث عن البدلاء في سوق الانتقالات من أجل دعم الفريق في أقرب وقت.

وقال لوبيز: "بالنسبة لنيكولاس بيبي أظن أن عملنا معه قد انتهى بالفعل، في سوق الانتقالات الحالي لو رحل لاعب إضافي سنذهب من أجل دعم الفريق".

وأضاف: "بيبي اقترب من الرحيل، كان قريب كذلك من الرحيل في الموسم الماضي، والآن لدينا عروضًا كبيرة له لذلك أعتقد أنه سيرحل هذا الصيف، لكن في كرة القدم لا يمكنك أن تعرف ما الذي سيحدث".

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ويعد بيبي هدفًا لأكثر من نادي في سوق الانتقالات الصيفية الجاري من ضمنهم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد الموسم المميز الذي قدمه رفقة فريق ليل بالعام الماضي.

جدير بالذكر أن بيبي حل في المركز الثاني بهدافي الدوري الفرنسي في الموسم الماضي خلف النجم الكبير كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.