رئيس ليفربول: نحلم بتكرار موكب الأبطال بعد حسم الدوري الإنجليزي

الريدز ينتظرون الصعود على منصة التتويج بفارغ الصبر

يأمل توم ويرنر رئيس نادي ليفربول الإنجليزي، في حسم فريقه للقب الدوري هذا الموسم، وخروج اللاعبين للاحتفال في موكب جماهيري بعد اعتلاء منصة التتويج.

الدوري الإنجليزي توقف بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا في مختلف البلاد، وتحوله إلى وباء عالمي.

أندية البطولة تحاول استئناف النشاط مرة أخرى في شهر يونيو القادم، الأمر الذي قد يمنح ليفربول لقب البريميرليج الأول له منذ 30 سنة.

المزيد من الفرق

وبهذه المناسبة قال ويرنر:"هناك فجوة في حياة الكثير من الناس، كرة القدم هي جوهر أحلامهم وآمالهم، وبالتأكيد، فيما يتعلق بليفربول، نحن نلعب بطريقة رائعة وعلى بعد مباراتين فقط للفوز بالبطولة".

وأضاف:"نحن في وضع رهيب جداً، آمل أن يكون هناك لقاح في اليوم من الآن، ويمكننا وقتها العودة للتواجد في الملعب والاحتفال مع الجماهير مرة أخرى".

ليفربول سبق وأن تذوق طعم البطولة بعد غياب طويل في 2019، عندما اصطف 750 ألف مشجع في شوارع ميرسيسايد لرؤية موكب اللاعبين قبل الفوز بدوري أبطال أوروبا.

كيليني: أنا وسواريز أولاد عاهرة

سواريز: على لاوتارو البقاء في إنتر ورفض برشلونة

وعن تكرار هذا الموكب قال ويرنر:"لا أستطيع تخيل هذه التجربة الآن، ولكن بعد السماح بالتجمعات، ربما نكرر نفس الموكب لأن جماهيرنا تحب هذه الأجواء".

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ82 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي الثاني بـ57 نقطة، بعد 29 جولة من المسابقة.