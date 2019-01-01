الدوري الإنجليزي الممتاز

رئيس ليفربول عن مانشستر سيتي: لا نريد بريميرليج كالدوري الإيطالي

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توم ويرنر رئيس نادي ليفربول سعيد بالمنافسة القوية في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب توم ويرنر رئيس نادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته الكبيرة بالمنافسة التي يمر بها فريقه مع مانشستر سيتي في كل البطولات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ويرنر وأكد خلالها أن قوة التنافس في الدوري الإنجليزي ستعود على الجميع بالنفع.

وقال ويرنر: "اعتقد أن جماهير ليفربول مثلها مثل اللاعبين والمدرب وملاك النادي يريدون دومًا أن يحققوا الانتصارات، هكذا هو فريقنا".

وأضاف: "بالتأكيد لقب الدوري هام للغاية، ويعد طموحًا كبيرًا لكنني أعتقد أن الموسم الماضي علمنا أن المفتاح لتحقيقه هو التركيز على الفوز بالمباراة المقبلة وأن نكون جشعين قدر الإمكان وأن نستمر في الانتصارات".

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وأكمل: "أعتقد أن الموسم الماضي كان جيدًا بالنسبة لنا، لقد كان من الهام أن تظهر المنافسة في الدوري الإنجليزي، فنحن لا نريد بريميرليج كالدوري الإيطالي يحققه يوفنتوس كل عام دون منافسة".

واختتم: "توجنا موسمنا بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وكانت تلك لحظة مميزة للغاية، ذلك النجاح في مدريد يجعلنا ندخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة للغاية".

جدير بالذكر أن فريق ليفربول كان قد تعرض للخسارة بالأمس أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح في لقاء الدرع الخيرية.

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