رئيس لجنة الحكام يعترف بصعوبة تطبيق (VAR) في الدوري المصري

كما ينوي القضاء على ظاهرة الإفراط في الاعتماد على الحكام الأجانب

أعرب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري الكابتن سمير محمود عثمان، عن أمله أن يحظى الحكام المصريين بالثقة المطلوبة، ليظهروا بصورة مشرفة في الموسم المقبل.

وقال ابن الحكم الدولي الراحل الكابتن محمود عثمان في مقابلة مع قناة "تايم سبورت" المصرية "نخطط من الآن لتكون كل مباريات الدوري بإدارة حكام مصريين الموسم المقبل".

في الوقت ذاته، أشار إلى أن مباراة القمة بين العملاقين الأهلي والزمالك ستبقى الاستثناء الوحيد، بقوله " فقط مباراة القمة التي سيتولى إدارتها حكم أجنبي".

كما استبعد تكرار سيناريو الموسم المنقضي بقوله "لن نسمح أبدًا أن تدار 30 مباراة أو أكثر في الدوري بحكام أجانب على غرار ما حدث الموسم الأخير"، لافتًا أن الاختيارات ستكون مسؤولية لجنة الحكام فقط، دون تدخل من أحد.

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وختم بالرد على سؤال بشأن إمكانية تطبيق تقنية (VAR) في الموسم الجديد، قائلاً "هذه التقنية تحتاج لتكلفة باهظة جدًا، لذا سيكون من الصعب جدًا تطبيقها في الموسم الجديد، لكن مع إتاحة أول فرصة لتمويل هذه الأمر، سيتم تطبيقه بشكل تدريجي".