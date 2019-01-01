رئيس لجنة التحكيم الإنجليزية يعترف بوجود أخطاء في تقنية الفيديو

6 حالات فقط تم تغيير فيها قرار الحكم حتى الآن

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اعترف مايك رايلي رئيس لجنة التحكيم الإنجليزية، بوجود العديد من الأخطاء في استخدام تقنية الإعادة التليفزيونية هذا الموسم.

تكنولوجيا الفيديو المعروفة بـ"VAR" تم تطبيقها في الدوري الإنجليزي بنسخته الجديدة، وسط العديد من الشكاوى لجماهير بعض الفرق.

مواجهة نيوكاسل مع واتفورد وكذلك ليستر سيتي، وأيضاً أستون فيلا ضد كريستال بالاس، جميعها مواقف شهدت جدلاً واسعاً حول نجاح التقنية في تدارك الأخطاء.

وقال رايلي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":"نحاول التطوير من أنفسنا والتأقلم على هذه التجربة الجديدة مع الوقت".

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وأضاف:"خلال 4 جولات كان هناك العديد من الأمثلة والنماذج الجيدة، وكذلك بعض الأخطاء التي نسعى لتفاديها".

واستكمل الحكم الدولي السابق:"ربما هناك 4 حالات كان يجب تغيير القرارات بها، ولكن من المبكر الحكم على التجربة من الآن، قبل منحنا الوقت الكافي لاستخدامها بأدق درجة ممكنة دون تعطيل المباريات".

يذكر أن الدوري الإنجليزي بعد 4 جولات حتى الآن، شهد 227 حالة تم فحصها بالإعادة التليفزيونية، وأسفر عنها تغيير 6 قرارات فقط.