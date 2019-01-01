رئيس لجنة الاحتراف السعودية: لا نية لإجراء تعديلات على تسجيل المواليد

لا تغييرات - معاملة المواليد كما تنص اللوائح

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد معيض الشهري؛ رئيس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه لا صحة لما تردد عن إجراء تعديلات في تسجيل الأندية للاعبين المواليد من حاملي الجوازات السعودية.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن الاتحاد يفكر في اشتراط تقديم البطاقة الوطنية للمواليد بدلًا من الجواز السعودي من أجل قيدهم في الأندية.

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وقال الشهري، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "لا نية لدى اتحاد الكرة لإجراء أي تغيير في اللائحة بشأن تسجيل المواليد، الأمر سيسير كما نصت لائحة الاحتراف خلال الموسم المقبل".

وأضاف: "هناك بعض التعديلات تمت مناقشتها خلال ورشة عمل الاحتراف في أوائل الشهر الجاري، سيتم إضافتها للائحة وإصدارها خلال الأيام المقبلة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة".

يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سمح للاتحاد السعودي بمشاركة اللاعبين المواليد في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بداية من دور الـ16.