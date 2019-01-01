رئيس لاتسيو يعلق على اهتمام يوفنتوس بإنزاجي

اجتماعاً دار بين إنزاجي ولوتيتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

رفض كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، استبعاد فكرة رحيل مدرب ناديه سيموني إنزاجي في الأيام المقبلة وتوليه تدريب يوفنتوس.

إنزاجي أحد الأسماء التي تم ترشيحها على مدار الأيام الماضية لتخلف ماسيمليانو أليجري في تدريب السيدة العجوز الموسم القادم.

وعلق لوتيتو على شائعات رحيل إنزاجي أثناء حفل رياضي قائلاً: "إنزاجي إلى يوفنتوس؟ صراحة لا أعرف، سنرى في الأيام المقبلة".

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🔗 https://t.co/3FZTsXvrZR pic.twitter.com/OVjUyC4LeM — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 25, 2019

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"سكاي" ذكرت أن اجتماعاً دار بين الطرفين في الأيام الأخيرة عرض فيه لوتيتو تمديد عقد إنزاجي مع لاتسيو ورفع راتبه، ولكن الأخير طلب مهلة.

وبحسب التقارير في إيطاليا، فإنزاجي يملك أيضاً اهتماماً من قبل ميلان لتعيينه خلفاً لجاتوزو حال إقالة الأخير بنهاية الموسم الجاري.

ونجح إنزاجي في قيادة لاتسيو للتتويج بلقب كأس إيطاليا هذا الموسم، وحقق معه السوبر الإيطالي الموسم المنصرم أيضاً.