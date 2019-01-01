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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

رئيس لاتسيو يعلق على اهتمام يوفنتوس بإنزاجي

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Getty Images
اجتماعاً دار بين إنزاجي ولوتيتو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

رفض كلاوديو لوتيتو، رئيس لاتسيو، استبعاد فكرة رحيل مدرب ناديه سيموني إنزاجي في الأيام المقبلة وتوليه تدريب يوفنتوس.

إنزاجي أحد الأسماء التي تم ترشيحها على مدار الأيام الماضية لتخلف ماسيمليانو أليجري في تدريب السيدة العجوز الموسم القادم.

وعلق لوتيتو على شائعات رحيل إنزاجي أثناء حفل رياضي قائلاً: "إنزاجي إلى يوفنتوس؟ صراحة لا أعرف، سنرى في الأيام المقبلة".

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"سكاي" ذكرت أن اجتماعاً دار بين الطرفين في الأيام الأخيرة عرض فيه لوتيتو تمديد عقد إنزاجي مع لاتسيو ورفع راتبه، ولكن الأخير طلب مهلة.

وبحسب التقارير في إيطاليا، فإنزاجي يملك أيضاً اهتماماً من قبل ميلان لتعيينه خلفاً لجاتوزو حال إقالة الأخير بنهاية الموسم الجاري.

ونجح إنزاجي في قيادة لاتسيو للتتويج بلقب كأس إيطاليا هذا الموسم، وحقق معه السوبر الإيطالي الموسم المنصرم أيضاً.

 

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