رئيس لاتسيو: صيحات القرود ليست عنصرية

رئيس لاتسيو يثير عاصفة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أصر رئيس نادي لاتسيو كلاوديو لوتيتو، على أن الهتاف بصيحات القرود تجاه اللاعبين أصحاب البشرة السوداء، ليست عنصرية، بزعم أنها تُستخدم كذلك ضد ذوو البشرة البيضاء.

وانفجرت القضايا العنصرية في ملاعب جنة كرة القدم في الآونة الأخيرة، خاصة بعد تعرض روميلو لوكاكو لهذه الهتافات في مباراة إنتر ضد كالياري، مع ذلك مرت الواقعة مرور الكرام، على غرار ما حدث من قبل مع لاعب يوفنتوس لسابق مويس كين، وحوادث أخرى مشابهة مع بليز ماتويدي ولاعب إنتر السابق سولي مونتاري.

وعن هذه الهتاف، قال رئيس النادي العاصمي "هذا يوجه إلى البيض أيضًا. لذا لا أعتقد أنه بقصد العنصرية دائمًا. هتاف (buu) يتوافق مع أي عمل تمييزي أو عنصري، أتذكر وأنا صغير، غالبًا كان الهتاف يوجه للاعبين عاديين ليس شرطًا أن يكونوا من أصحاب البشرة السمراء".

وأضاف "يجب تفسير الأمر بالطريقة الصحيحة، لدينا الكثير من هؤلاء اللاعبين، ولا أعتقد أننا هنا في لاتسيو نفرق بين لون البشرة، وسلوك النادي يراه الجميع".

بيرناردو سيلفا في أزمة بسبب اتهامات بالعنصرية تجاه زميله في الفريق 👀 pic.twitter.com/PybbkEN1bE — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وهي التصريحات التي أثارت غضب شريحة عريضة من مشجعي النسور، ليضطر النادي لإصدار بيان، لإعفاء لوتيتو من الحرج، بالتأكيد أنه يضع القيم الأخلاقية دائمًا وأبدًا فوق كل اعتبار.