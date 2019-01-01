رئيس "كاف" يلمح لعودة أمم إفريقيا إلى يناير.. وصعوبة إقامتها في الكاميرون

تصريحات قوية من رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف"

ألمح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الإثنين، إلى احتمالية عودة بطولة كأس الأمم الإفريقية لشهر يناير مرة أخرى.

أقيمت بطولة كأس الأمم الإفريقية، العام الجاري، في الصيف في شهر يونيو في مصر، ولكن قد تعود إلى شهر يناير مرة أخرى.

وقال أحمد أحمد في تصريحات صحفية، إن عودة أمم إفريقيا إلى شهر يناير مرة أخرى، يرى أنه الحل في الوقت الحالي ولكن لم يتخذ القرار النهائي.

وأضاف رئيس الكاف: "سيتم اتخذا قرار نهائي بشأن عودة البطولة للإقامة في شهر يناير، خلال الاجتماع المقبلة للجنة التنفيذية للكاف".

وتابع: "وفقًا لما أعلن مسبقًا أن البطولة تنطلق في يونيو 2021 بالكاميرون عقب 5 أيام فقط من كأس العالم للأندية في نظامه الجديد".

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وأردف أحمد: "بالنسبة لي هي عودة البطولة في شهر يناير الأفضل بشكل كبير، حتى يبعد عن التضارب مع البطولات الأخرى وعدم إجهاد اللاعبين الأساسيين".

واختتم رئيس الكاف تصريحاته: "من الصعب إقامة البطولة في الصيف المقبل بالكاميرون بسبب الظروف المناخية هذا أمر واضح للجميع".