رئيس فيورنتينا يفتح النار على نيدفيد: أغلق فمك وركز على دوري الأبطال

تصريحات جديدة لرئيس فيورنتينا..

شن روكو كوميسو، رئيس نادي فيورنتينا ، هجومًا لاذعًا على بافل نيدفيد، نائب رئيس يوفنتوس ، بعدما انتقد الأخير تصريحاته عقب مباراة البيانكونيري والفيولا.

وأبدى كوميسو، استياءه، من الأداء التحكيمي خلال مباراة فريقه ضد يوفنتوس، التي حسمها الأخير بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي .

نيدفيد رفض تصريحات كوميسو، مؤكدًا أن البيانكونيري فريقًا قويًا ولا يحتاج إلى أي مساعدة خارجية للفوز بالمباريات.

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تصريحات النجم التشيكي لم تمر مرور الكرام على كوميسو، الذي رد في تصريحات لشبكة "راي" الإيطالية: "هل صحيح أن يوفنتوس تقبل دائمًا قرارت التحكيم دون أي احتجاج؟ إذا كانت الإجابة نعم، فلا بأس، وإن كانت لا فعلى نيدفيد أن يغلق فمه، فأنا عندما أتحدث أخاطب رئيس يوفنتوس وليس هو".

ودعا كوميسو، يوفنتوس إلى التركيز على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بدلاً من الاهتمام بالدوري المحلي.

وأتم صاحب الـ70 عامًا: "على يوفنتوس الفوز بلقب دوري الأبطال وترك شيئًا ما في إيطاليا لبقية الفرق".

ويعتلي يوفنتوس، صدارة الدوري الإيطالي برصيد 54 نقطة، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان، أقرب ملاحقيه.