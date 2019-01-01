رئيس فيورنتينا يطالب المشجعين بعدم سب يوفنتوس

كوميسو يوضح كيف سينافس فيورنتينا إنتر ويوفنتوس مستقبلًا

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا إنه يسعى لتقديم شيء كبير لفلورنسا من خلال المشروع الجديد الذي يتبناه النادي.

وطالب كوميسو الجماهير بعدم سب يوفنتوس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين مع عودة المنافسات الأوروبية، الرجل الذي اعترف من قبل أنه مشجع ليوفنتوس.

ويواجه فيورنتينا العديد من التغييرات العميقة في هيكله الإداري، في ظل وعود رئيس النادي ومسؤوليه بأخذ العديد من الخطوات للأمام.

وحول ذلك، قال كوميسو إن الأولويات التي يهدف إلى الوصول إليها سريعًا ستكون بناء الملعب الجديد للنادي من أجل أن يمتلك ملعبه ويوفر ميزانية إيجار أرتيميو فرانكي الضخمة.

وأضاف: "علينا أيضًا الحفاظ على أهم لاعبينا، فريديريكو كييزا أحد اللاعبين القادرين على قيادة المشاريع، لذلك علينا الحفاظ عليه حتى مع وجود عدد من العروض الكبيرة"

وتابع: "سنحاول فعل الكثير من أجل فلورنسا، ولكن ننتظر تلقى مساعدات من المدينة، نظرًا لأننا لن نستطيع القيام بكل ذلك دون مساعدات، الأمر يتطلب المزيد من الوقت أيضًا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

وحول الملعب الجديد قال كوميسو: "الملعب الجديد يعني عائدات جديدة وقدرة على التحكم بشكل أكبر في الميزانية، لقد قابلت رئيس مسؤولي آرسنال ويوفنتوس وأخبروني أنهم يحصلون على حوالي 120 مليون يورو سنويًا من بيع التذاكر، بينما نتحصل نحن على حوالي 8 أو 9 ملايين فقط.

وأردف: "كيف يمكن منافسة إنتر ويوفنتوس في حال كان هناك 100 مليون يورو فارق بين العائدات في هذا الجانب فقط ؟مميلان وإنتر أيضًا سيمتلكان ملعبهما قريبًا"

وقال كذلك: "نحتاج إلى التوسع بشكل أكبر والبحث عن السبل التي ستجلب لنا الأموال والأرباح من أجل تحقيق ما نطمح إليه من نجاحات"

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يذكر أن فيورنتينا قد تعاقد خلال هذا الموسم مع كيفين برينس بواتينج وفرانك ريبيري واستعاد حارسه المعار إلى إيمبولي دراجوفيسكي وحافظ على نجمه فريدريكو كييزا المطلوب بشدة في يوفنتوس وإنتر.