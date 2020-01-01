رئيس فيورنتينا يتهم الحكام بمجاملة يوفنتوس .. ونيدفيد يرد بقوة

حلقة جديدة من الإثارة في جنة كرة القدم

أعرب رئيس فيورنتينا روكو كوميسو عن استيائه، من أداء الحكام في مباراة فريقه ضد يوفنتوس، التي حسمها الأخير بثلاثية نظيفة في الدوري الإيطالي.

وشكك الرئيس في قرارات الحكم، خصوصًا عندما لجأ لتقنية الفيديو على مرتين، ليحتسب ركلي جزاء سجل منهما كريستيانو رونالدو أول هدفين للبيانكونيري، قبل أن يضيف دي ليخت رصاصة الرحمة الثالثة في اللحظات الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة.

وبعد المباراة، قال كوميسو لشبكة (DAZN) "لم أنتقد الحكام أبدًا على مدار الأشهر الستة الماضية، لكن من الصعب رؤية الطريقة التي حسم بها الحكام هذه المباراة. أشعر بالاشمئزاز".

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وأضاف "يوفنتوس لا يحتاج لمساعدة الحكام للفوز بالمباريات، من الصعب رؤية أشياء من هذا القبيل، لا خلاف أبدًا على جودة يوفنتوس، لكن دعونا نتركهم يفوزون على أرض الملعب".

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وتابع "اللاعبون غاضبون جدًا، وركلة الجزاء الثانية لم تكن صحيحة أبدًا، ومن هنا اغتيلت معنوياتنا، حقًا ليس من العدل أن يعامل مشجعونا بهكذا طريقة".

وختم حديثه "عُوقنا 3 مرات ضد إنتر وجنوى، ولم نحصل على ركلة جزاء، وأنا غاضب جدًا مما حدث اليوم".

في الوقت ذاته، سُئل نائب رئيس يوفنتوس عن رأيه في تصريحات رئيس الفيولا، فأجاب لنفس الشبكة "له مني كل الاحترام، لكننا تعبنا من الحديث في هذا الأمر. إن يوفنتوس يفوز بجدارة على الميدان".

وأضاف "فزنا اليوم بجدارة، ولا ينبغي أن تُقال مثل هذه الأشياء. هذه الأمور ستُستخدم ولو قليلاً ضد يوفنتوس".