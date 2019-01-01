رئيس عجمان: أتمنى مشاهدة فريقي في نهائي كأس رئيس الدولة يوماً ما

رئيس نادي عجمان يهنئ شباب الأهلي دبي بعد فوزه بكأس رئيس الدولة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشاد راشد بن حميد النعيمي، رئيس نادي عجمان بمستوى المباراة النهائية لكأس رئيس الدولة بين شباب الأهلي دبي والظفرة، متمنياً أن يرى فريقه في المباراة النهائية يوماً ما.

وحسم شباب الأهلي دبي لقب الكأس لصالحهم مساء أمس في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين.

وقال رئيس نادي عجمان في تصريحات إعلامية عقبت اللقاء: "نبارك لمحمد بن راشد وحمدان بن محمد بن راشد ومجلس إدارة نادي شباب الأهلي دبي والجماهير واللاعبين، على تحقيق اللقب".

وواصل: " كانت مباراة جميلة بأداء مشرف من الطرفين، فريق الظفرة لم يقصر أثناء اللقاء، لكن في النهاية هناك فائز وهناك خاسر، استمتعنا بالمستوى الطيب في المباراة".

وتابع: "إن شاء الله نرى عجمان في النهائي يوماً ما، الفريق حقق نتائج ومستوى طيبا على مدار الموسم، والكل يتشرف بالوصول لنهائي تلك البطولة".

هنا كنّا نقضي أيامنا، نلعب لساعاتٍ دون أن نشعر، ننسى همومنا.. هنا كانت الحياة! ⚽️❤️ pic.twitter.com/2KivYkNJqr — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 30, 2019

ويحتل عجمان المركز السابع من جدول الدوري الإماراتي برصيد 31 نقطة وبفارق خمس نقاط عن بني ياس صاحب المركز السادس، قبل نهاية البطولة بأربع جولات.

الجدير بالذكر أن عجمان ودع كأس رئيس الدولة في ديسمبر الماضي، من دور الـ 16 بهدف نظيف أمام الفجيرة.