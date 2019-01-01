رئيس سموحة يعلن تضامنه مع الأهلي: نؤيد كل ما جاء في مذكرته

مجلس القلعة الحمراء يصر على موقفه والأندية تبدأ تأييده

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن محمد فرج عامر؛ رئيس نادي سموحة السكندري، تضامنه مع موقف الأهلي المصري ضد اتحاد الكرة بشأن أزمة استمرار مسابقة الدوري، مؤكدًا تأييده لكل ما جاء في مذكرة الأحمر.

مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، أرسل مذكرة إلى اتحاد الكرة صباح أمس السبت، يرصد خلالها خطايا الجبلاية، ومحملًا إياه مسؤولية غياب العدالة. (طالع التفاصيل)

وأصدر فرج عامر، بيانًا رسميًا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يؤكد خلاله تضامن ناديه التام مع إدارة الأهلي، وتأييده لكل ما جاء في مذكرته لاتحاد الكرة.

الأزمة كانت قد تطورت مساء أمس السبت، ليعلن الأهلي لجوئه إلى مركز التحكيم والاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية، لحفظ حقوقه. (طالع التفاصيل)

يذكر أن مجلس القلعة الحمراء كان قد أصدر بيانًا رسميًا من قبل أعلن خلاله عزمه الانسحاب من الدوري، حال استكمال المسابقة عقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019. ( طالع التفاصيل )

وجاء رد اتحاد الكرة برفض إنهاء المسابقة قبل البطولة القارية، في ظل ضيق الوقت لإقامة معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للبطولة ( طالع التفاصيل )، وهو ما دفع مجلس الأهلي لعقد اجتماع طارئ منذ أسبوع وممتد حتى يومنا هذا.