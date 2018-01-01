رئيس سموحة: ياسر إبراهيم لن ينتقل للأهلي أو الزمالك إلا بنهاية الموسم

محمد فرج عامر متمسك بمدافع سموحة، مؤكدًا على أن رحيله ليس بالقرار الصائب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أنه غير موافق على رحيل ياسر إبراهيم مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى تلقيه عرضين من الأهلي والزمالك.

فرج عامر قال خلال تصريحات لإذاعة راديو أون سبورت: "لا نية لرحيل ياسر إبراهيم خلال فترة الانتقالات الشتوية، لأنه متبقى في عقده موسمين ونصف الموسم".

رئيس سموحة تابع: "ياسر إبراهيم ليس له بديلًا خلال الوقت الحالي، وإذا وافقت على خروجه سأدمر الفريق، ولا يمكن تعويضه خلال منتصف الموسم".

🗞️ تقارير صحفية تُشير إلى أن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضًا لضم مهاجم نادي الفيحاء روني فرنانديز وتنتظر الرد إما بالموافقة او الرفض pic.twitter.com/4VDIzPcPyB — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 31, 2018

عامر أردف: "رحيل ياسر إبراهيم سيتسبب في ثقب كبير في صفوف الفريق، لأن هناك أكثر من لاعب لديه عرض للرحيل سواء محليًا أو عربيًا، وإذا رحل أحدهما سيطالب الجميع بالرحيل".

واختتم محمد فرج عامر تصريحاته قائلًا: "الزمالك تقدم بعرضٍ مغرٍ لضم ياسر إبراهيم، ولكن لن أتحدث عن بيع اللاعب إلا بنهاية الموسم الحالي".

ويسعى الأهلي والزمالك الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق.