رئيس سانت إيتيان يؤكد انتقال ساليبا لأرسنال

صفقة جديد للجانرز في سوق الانتقالات الصيفية

أكد بيرنارد كايتزو، رئيس نادي سانت إيتيان، أنّ ويليام ساليبا، مدافع الفريق، سوف ينضم إلى صفوف أرسنال خلال سوق الانتقالات الصيفية.

التقارير الصحفية أكدت أن أوناي إيمري، مدرب الجانرز، يرغب في حسم صفقة ساليبا لسد الفجوة الدفاعية في صفوف الفريق.

وقال رئيس الفريق الفرنسي في تصريحات صحفية: "اتفقنا على كل شيء مع أرسنال واللاعب بالفعل سوف ينضم لهم".

وتابع: "صاحب الـ 18 عامًا سوف يبقى لمدة موسم معنا على سبيل الإعارة قبل أن يلتحق بالجانرز مع انطلاق موسم 2020-2021".

ومن المتوقع أن تُحسم الصفقة مقابل 30 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ أرسنال لم يتعاقد سوى مع جابرييل مارتينيلي في مركز الهجوم مقابل 7 ملايين يورو.