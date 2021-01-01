رئيس سانت إيتيان: مندهش من موافقة الزمالك على رحيل مصطفى محمد لجلطة سراي

مصطفى محمد بدأ مسيرته مع جلطة سراي الأسبوع الماضي

اندهش بيرنارد كايزاو رئيس نادي سانت إيتيان الفرنسي من موافقة الزمالك على انتقال مصطفى محمد إلى جلطة سراي التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكان مصطفى محمد قد انتقل إلى جلطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف، مع نية البيع بعد انتهاء فترة الإعارة حسب الاتفاق مع نادي الزمالك.

ووفقًا لما قاله كايزاو رئيس النادي الفرنسي عبر موقع "le 10 sport"، أن موافقة الزمالك على صفقة جلطة سراي غريبًا، وأنهم عرضوا على النادي الأبيض 5 ملايين دولا نقديًا.

وأردف رئيس نادي سانت إيتيان: "كيف وافقوا على عرض الفريق التركي على الرغم أن عرضنا أكبر، ولن يقوم جلطة سراي بتسديد قيمة انتقال مصطفى محمد بشكل سريع".

وأضاف كايزاو: "مصطفى محمد لاعب كبير، وإذا استمر في فريقه حتى نهاية الموسم كان سيلقى اهتمام الكثير من الأندية رغبة في الحصول على خدماته".

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول له بقميص جلطة سراي في أول لقاء له من ركلة جزاء في شباك باشاك شهير ضمن منافسات الدوري التركي.