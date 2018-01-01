النتائج المباشرة
الانتقالات

رئيس سانتوس يريد ضم لاعب مانشستر يونايتد

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
قد تتغير الأمور بعد رحيل مورينيو

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يرغب رئيس نادي سانتوس البرازيلي، خوزيه كارلوس بيريز، في الحصول على خدمات متوسط ميدان مانشستر يونايتد الإنجليزي، أندرياس بيريرا.

ولا يشارك البرازيلي الدولي، بشكل أساسي مع الشياطين الحمر الموسم الحالي، لكن الأمور قد تتغير بعد رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو عن تدريب الفريق.

وعلق رئيس النادي عن البرازيلي البالغ 22 عاماً، ورغبته في ضمه: "نحن مهتمون باللاعب، أنه يريد اللعب لسانتوس، والعائلة تحاول، والده يريد رؤيته في سانتوس على الأقل لعام، المشكلة تكمن في مانشستر يونايتد، لقد تحدثت مع والده لكن لم نُدخل أي تفاصيل مالية في الصفقة".

اختيارات المحررين

وينتهي تعاقد بيريرا مع مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، ويحق له التفاوض مع أي نادي دون الرجوع لإدارة الشياطين الحمر في يناير المقبل.

وأعلن سانتوس البرازيلي الذي انهى الموسم الماضي في المركز العاشر، عن تعيين الأرجنتيني خورخي سامباولي مديرًا فنيًا للفريق.

وكان بيريرا قد أبدى رغبته سابقًا في اللعب لسانتوس في سبتمبر الماضي: "عائلتي تشجع سانتوس، وترعرعت أشجع سانتوس، أريد أن انهى مسيرتي هناك، اعتقد أن هذا حلم، هناك العديد الذين يقولون لي أنني مجنون، لكنني إذا كنت لاعبًا حراً سألعب لسانتوس".

سولاري يشيد بجاريث بيل ويؤكد حذره من مواجهة العين

وشارك بيريرا الموسم الحالي في 6 مباريات بقميص الشياطين الحمر، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.

الموضوع التالي:
روما يضع نجم يانج بويز بديلًا لفايجل
الموضوع التالي:
الدوري المغربي - الوداد يستعيد الصدارة واتحاد طنجة يتعادل والرجاء يستفيق
الموضوع التالي:
توتنهام يثأر من أرسنال ويتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة
الموضوع التالي:
بالوتا: لا يوجد شخص سعيد في روما
الموضوع التالي:
إيقاف أصغر لاعب في الدوري الهندي لتزويره عمره الحقيقي
إغلاق