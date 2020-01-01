رئيس سامبدوريا: رونالدو ممثل فاشل ويذكرني بالسيارات

تصريحات قوية من رجل مثير للجدل

أشاد ماسيمو فيريرو، رئيس سامبدوريا، من نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو قبل مواجهة الفريقين الحاسمة في السيري آ، وإن لم يفوت الفرصة للسخرية من البرتغالي.

سامبدوريا يحل ضيفاً على ملعب "أليانز" في تورينو لحساب الجولة 36، المباراة التي إذا فاز بها يوفي يتوج رسمياً بلقب السكوديتو.

وقال فيريرو مع "ليبرو": "لسنا في عطلة ولن نكون أضحية ليوفنتوس، أقول ذلك لكل من يعتبر الثلاث نقاط مضمونة، نريد مواصلة عروضنا القوية مؤخراً".

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وأكمل: "نريد تكرار ما فعله أودينيزي والفوز في عليهم، سيكون أمراً رائعاً الخروج منتصرين من قبل تورينو".

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وحوّل المخرج السينمائي حديثه إلى رونالدو: "لا تذكروني بهدفه في الذهاب من فضلكم! لا أعرف كيف فعلها، بالتأكيد لديه شيئاً خفياً في الحذاء يصل به لذلك الارتفاع".

وأضاف: "ولكن بعيداً عن المزاح هو لاعب غير طبيعي وجيد جداً ولكن الجميع يمكن إيقافه، رونالدو ممثلاً في فيلم من أفلامي؟ لا".

وختم: "هو شخص خجول ومتحفظ لا يصلح ليكون ممثلاً، يبدو لي أكثر كماركة أحد السيارات بذلك المسمى CR7 أكثر منه في فيلم".

سامبدوريا وصل إلى نقطته الحادية والأربعين بالدوري، ولذا ضمن البقاء قبل عدة جولات من ختام المسابقة.