رئيس ريال مدريد السابق: بارتوميو خروف برشلونة الأسود ولا أحد يمكنه ضم ميسي

رئيس ريال مدريد السابق رامون كالديرون يدافع عن رونالد كومان ويتحدث حول رحيل ميسي عن برشلونة

قال رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق إن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو يعامل من قبل الجماهير كخروف أسود، مؤكدًا أنه لا يصدق ما يقال حول رحيل ميسي عن برشلونة.

وكان ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

وتسبب ذلك في الحديث عن استقالة متوقعة لبارتوميو قبل أن ينفي الرجل الأمر ، كل ذلك والجماهير الكتالونية غاضبة ومجتمعة خارج كامب نو للمطالبة برحيله وبقاء ميسي.

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وحول ذلك، دافع رئيس ريال مدريد السابق رامون كالديرون يدافع عن رئيس نادي برشلونة مؤكدًا أن إدارة نادٍ كبير بحجم النادي الكتالوني ليست سهلة كما يتصور البعض.

وقال كالديرون: "رئاسة برشلونة ليست بالأمر الهين، الجلوس على هذا الكرسي أمر صعب للغاية، إنه أصعب بكثير مما يتخيله الناس، لذلك تأتي الانتقادات بشكل حاد من الجماهير"

وأضاف: "هناك الكثير من النقاد والمعارضين لسياسة النادي، ومع ذلك، عندما تسير الأمور على ما يرام، يكون الثناء للاعبين وبصورة أقل للمدير الفني. من الطبيعي أن يكون الرئيس هو الخروف الأسود دائمًا"

وتابع: "هذا هو الشخص المتهم بعدم التعاقد مع لاعب أو السماح للاعب يعتبره المشجعون مهمًا للفريق بالمغادرة، أنا لا أحب ذلك ولا يجب أن يكون الرئيس هو المتهم الوحيد دائمًا أمام الجماهير"

وأردف: "بارتوميو كجميع الرؤساء يبحث عن الأفضل للنادي، أيا كان ما فعله أو قاله، أنا متأكد من أنه كان ممتنًا لبرشلونة دائمًا، ويحاول الحصول على الأفضل للنادي الذي يمثله"

وحول ليونيل ميسي قال كالديرون إنه لا يوجد أي نادٍ في العالم يستطيع التعاقد مع ليونيل ميسي نظرًا للتكاليف الضخمة التي سيتطلبها رحيله عن النادي الكتالوني.

وأكمل: "رحيله عن برشلونة سيكون ضررًا كبيرًا للنادي ولصورة الدوري الإسباني بشكل عام، خاصة وأن ذلك يأتي بعد عامين فقط من رحيل كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد"

وأكد: "لقد كنا محظوظين حقًا بوجود كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يلعبان في دورينا على مدار السنوات العشر الماضية، هما أفضل لاعبين في العالم حتى الآن على الرغم من تقدمهما في العمر"

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.