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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

رئيس ريال مدريد الأسبق يكشف سبب رحيل هاينكس عن الفريق

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Getty Images
لماذا غادر هاينكس ريال مدريد رغم تحقيقه بطولة دوري أبطال أوروبا؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشف رئيس نادي ريال مدريد الأسبق لورانز سانز السبب وراء رحيل الألماني يوب هاينكس عن تدريب الملكي رغم تحقيقه بطولة دوري أبطال أوروبا في 1998.

سانز تولى رئاسة ريال مدريد لخمس سنوات بين 1995 حتى 2000.

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وقال لورانزو في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "قبل مواجهة يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا جاء لي هاينكس وأخبرني رغبته عدم الاستمرار".

وتابع: "عندما سألته عن السبب قال إن هناك عدد من اللاعب "أبناء عاهرات" ولذلك لن يستطيع العمل معهم مرة أخرى، بعدها جمعت 7 أو 8 من اللاعبين وأخبرتهم بالأمر".

رئيس البلانكوس أِشار إلى أنّ الفريق لم يلعب النهائي بصورة جيدة لكن حقق اللقب وكان من الطبيعي أن يرحل هاينكس لعدم رغبته العمل مع اللاعبين.

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واختتم: "خوان جاسبرت، رئيس برشلونة وقتها، كان يتواصل معي لمعرفة سبب إقالة هاينكس رغم تحقيق التشامبيونزليج ولكني رفضت التحدث معه".

هاينكس حصدت لقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى في 2013 ولكن مع بايرن ميونخ.

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