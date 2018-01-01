رئيس رابطة الدوري الإسباني: "نموذج ريال مدريد لا يناسب أغلب أندية الليجا"

تيباس يتحدث حول ما تريده أندية الليجا، وما يريده ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بتصريحات حساسة بخصوص ريال مدريد وباقي فرق الليجا، حيث أكد أن النموذج الذي يريده ريال مدريد مرفوض من بقية أندية الدوري. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وكان الدوري الإسباني قد دخل في مرحلة من الجدال بسبب ما تم التصديق عليه قبل بداية الموسم بخصوص لعب مباريات من الليجا خارج إسبانيا، وذلك لأغرض تسويقية.

وتسبب هذا الاتفاق في العديد من الخلافات داخل إسبانيا، حيث يرى الاتحاد الإسباني لكرة القدم برئاسة روبياليس أن هذا الأمر مرفوض، بينما تدعمه رابطة الليجا التي يترأسها تيباس.

وبخصوص ذلك تحدث خافيير تيباس صباح الأربعاء حيث قال: "النموذج الذي يريد ريال مدريد السير عليه في ها الشأن مرفوض من 90% من باقي أندية الليجا.

وأضاف تيباس: "كرة القدم هي أهم سلعة يتم تصديرها من قبل إسبانيا، وهذه الإنتاجية تقول بأنه هناك 42 فريقًا يتنافسون على مستى الدرجة الأولى والثانية، وليس ناديين فقط.

يذكر أن احتمالية إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية أصبحت بعيدة جدًا، وذلك بعد تعدد الأطراف الرافضة لهذا الأمر.