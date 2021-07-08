رئيس رابطة الدوري الإسباني: ميسي قد يغادر برشلونة واستمراره ليس ضروريًا

صدمة منتظرة لجماهير النادي الكتالوني

يستمر الحديث عن الأزمة التي يمر بها نادي برشلونة الإسباني، بسبب عدم مقدرته على تجديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

برشلونة يعاني من عجز مالي يصل إلى 200 مليون يورو، ويحتاج التخلص منه لتجديد عقد ميسي براتبه الضخم ولتسجيل اللاعبين الجدد، لعدم خرق لوائح اللعب المالي النظيف في إسبانيا.

خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، كشف عن رأيه في هذه الأزمة، وشرح وجهة نظره الخاصة بالموقف بشكل كامل.

ماذا قال تيباس عن أزمة تسجيل اللاعبين الجدد لبرشلونة؟

تيباس قال للصحفيين:"لوائحنا كافية، الوضع الحالي مع الوباء جعل الدخل يقل والخسائر تزيد، فتح الوضع سيؤدي فقط إلى المزيد من الديون".

وأضاف:"لقد درسنا الأمر كثيرًا ونعتقد أن لوائحنا مقبولة ويجب على جميع الأندية الالتزام بها، جميع الأندية وافقت على هذا النظام بأنفسها".

وتابع:"هذه ليست المرة الأولى في السنوات الأخيرة، التي يحدث فيها هذا، حيث يوقع النادي مع اللاعبين ولكن لا يمكنه تسجيلهم، أنا متأكد أن برشلونة سيعثر على الحل وإلا لن يتمكنوا من تسجيل لاعبيهم".

ماذا عن رواتب برشلونة بالتحديد؟

تيباس استمر في حديثه:"الفارق بين الوضع في برشلونة والموقف العام بسبب وباء كورونا، أنهم كانوا دائمًا على حافة الحد الأقصى للرواتب، لذلك لم يتأثروا وقتها ولكن عندما جاء الوباء خسروا حوالي 350 مليون يورو".

وأوضح:"ليس من الطبيعي في دورينا على وجه التحديد رفع الرواتب إلى آخر يورو ممكن بهذه الطريقة، هذا ما تقوله سجلات ريال مدريد حيث حافظوا على حد الرواتب لذلك لم يتأثروا بنفس الطريقة، وهذا الفرق بين الناديين".

واستشهد بالأندية في الدوريات الأخرى مضيفًا:"مانشستر سيتي تكبدوا خسائر وصلت إلى 270 مليون يورو في الإيرادات، لذلك لم يكن أداءهم الاقتصادي كذلك، باريس خسر 250 مليون يورو، ولكن ريال مدريد كان صاحب الأداء الأفضل خلال هذه الأزمة".

كيف يبدو مصير ميسي مع برشلونة؟

رئيس رابطة الليجا قال:"سيكون من المستحيل التوقيع مع ميسي بنفس شروط العقد القديم له، لا أعتقد أن هناك أي فريق في أوروبا يمكنه دفع هذا المبلغ في عقده السابق وليس برشلونة فقط".

وتابع:"قرار بقاء ميسي أو ررحيله لا يعود لي ولكن لبرشلونة، أنا لا أعلم ما إذا كان سيلعب لهم الموسم القادم، لكن نأمل أن يتمكنوا من حل المشكلة حتى يبقى هنا في إسبانيا، نريد دائمًا استمرار أفضل اللاعبين هنا، كريستيانو رونالدو ونيمار غادروا ولكننا ما زلنا ننمو".

وأنهى حديثه:"لا يفوز لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز بالكرة الذهبية، لكنها أفضل منافسة على المستوى الرياضي والمالي، لذلك لا يجب أن نكون مهووسين باللاعبين، أحب بقاء ميسي لكن هذا ليس ضروريًا".

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