مدير دورتموند: شراء نيمار أسهل من سانشو

نيمار وصل مقابل 222 مليون يورو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قال يواكيم فاتسكه، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، أن عملية شراء اللاعبين المشهورين مثل نيمار أسهل من العثور والتعاقد مع المواهب الشابة مثل جادون سانشو.

وكان دورتموند قد ضم سانشو قبل عامين من مانشستر سيتي مقابل ما يقارب ثمانية ملايين يورو، بينما تعاقد بي إس جي مع نيمار مقابل 222 مليون يورو.

وقال فاتسكه مع "ترانسفير ماركت": "الانتقالات التي تساوي خمسة لعشرة ملايين صعبة، كلما كانت القيمة أصغر كلما احتجت لتحليلها أكثر".

بيتزي : أشعر بالرضا على أداء المنتخب السعودي في كأس آسيا

أفضل مباريات شاهدتها للظاهرة رونالدو كانت بقميص؟ ــــــــــــــــــــــــ pic.twitter.com/W3v2J60d1x — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 1, 2019

ثنائية بنزيما في جيرونا تُدخله تاريخ ريال مدريد

وأتبع: "إذا أردت نيمار أنت لا تحلل الصفقة، تشتريه مباشرة، ولا تحللها، هكذا الأمر مع اللاعبين الكبار، ولكن في حالة سانشو مثلاً الأمر يكون فيه عنصر مغامرة".

وختم: "منافسي دورتموند في فئة أخرى اقتصادياً، فازوا بمجموعتهم بدوري الأبطال وخلفنا في البوندسليجا ولا يزالوا يملكون حظوظ التتويج، لذا لم يقوموا بأي شيء خاطيء بالميركاتو".

ويتصدر دورتموند جدول الترتيب بفارق ست نقاط عن ملاحقه وحامل اللقب بايرن ميونخ.